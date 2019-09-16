Тест: городская фифа или деревенская особа — кто вы по характеру?

Слушая рассказы знакомых о том, как они в один прекрасный момент все бросили и ухали куда-то в глубинку, вы невольно начинаете представлять, смогли бы поступить так же? Возможно, в ваших мечтах вы уже отказались от всех благ цивилизации, выбрали себе уютный домик, подальше от людских глаз, и зажили тихой счастливой жизнью. Но действительно ли вы поступили правильно? Пройдите наш тест и узнайте, какой вы тип жителя: деревенский или все-таки городской.