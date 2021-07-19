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Тест: эти 12 вопросов скажут о вас больше, чем прием у психолога

Чтобы понять свой характер, истинное предназначение и смысл жизни, необходимо покопаться в себе, проанализировать полученную информацию, сопоставить данные и выявить основные направления. Мы составили тест по определенной системе, который помогает выявить индивидуальные особенности человека и понять, куда ему двигаться дальше. Ответьте на простые вопросы и узнайте о себе много нового.