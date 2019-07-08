Тест: что манера речи может рассказать о вашем характере?

Психологи утверждают, что по тому, как разговаривает человек, можно определить откуда он родом, какое воспитание получил и насколько он серьезен и самодостаточен. Мы решили пойти еще дальше и выяснить, что ваша речь (и тембр голоса) могут рассказать о вашем характере. Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового.