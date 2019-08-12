Тест: что можно узнать о характере мужчины по его смартфону?

Казалось бы, что такого нового может рассказать смартфон о человеке, кроме как о наличии (или отсутствия) чувства вкуса и материальном достатке? Однако психологи уверяют, что если вы хотите узнать о своем избраннике немного больше, просто обратите внимание на то, как он обращается с этим гаджетом и сделайте соответствующие выводы. А проверить, правильную ли характеристику вы дали своему кавалеру, поможет наш занимательный тест.