Тест: бунтарка, выскочка или скромница — какой вас видят друзья?

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что первое впечатление о человеке оказывается самым верным и как бы вы потом не пытались оправдаться, изменить мнение о себе бывает очень сложно. И потом не удивляйтесь, что люди не воспринимают вас всерьез или наоборот, требуют от вас слишком много (даже то, что вы не в силах им дать). Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, как именно вас видят окружающие.