Тест: узнайте, насколько вы привлекательно выглядите в глазах окружающих

Возможно вам тоже приходилось переживать неловкие моменты, когда вы тянулись к людям, надеясь на взаимную симпатию, но вместо этого натыкались на равнодушие и нежелание поддерживать общение. И не важно, потратите ли вы баснословную сумму на специальные тренинги или личного стилиста, или будете самостоятельно практиковаться в искусстве расположения к себе собеседника – результат может быть весьма непредсказуем. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы привлекательны для окружающих.