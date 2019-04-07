Тест: узнайте, действительно ли вы добрый человек или только притворяетесь

Даже если вам кажется, что вы самый милый, добрый и внимательный человек во всем мире, это может не соответствовать действительности. Ведь то, что кажется вполне невинным и допустимым для вас, может быть совершенно неприемлемым для других людей. Passion.ru подготовил занимательный тест, который без всякого самокопания поможет разобраться в том, сколько в вас процентов добра и зла.