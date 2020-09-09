Тест: узнайте, что на самом деле мешает вам выйти замуж

Психологи уверяют: если вы чего-то сильно хотите, но оно не происходит, значит на то есть конкретные причины. И чаще всего называют негативные убеждения, засевшие в нашей голове. Боязнь неудачи или скрытую выгоду. А может имеет место неправильная тактика поведения, которой вы придерживаетесь в отношениях. По результатам нашего теста станет яснее, что именно вам мешает услышать предложение руки и сердца.