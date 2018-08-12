Тест: мы угадаем ваш характер по тому, как вы спите

Одни люди спят, широко раскинувшись на кровати, а другие – удобно свернувшись клубочком и подложив ладонь под щеку. Психологи уверяют, что по той позе, которое ваше тело выбирает для сна, можно много узнать о вашем характере и взаимоотношениях с окружающими. Не верите? Ответьте на эти простые вопросы и определите несколько новых черт своей личности, о которых вы не догадывались раньше.