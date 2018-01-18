«Вы любите театр так, как люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?» — один из известнейших монологов актрисы Татьяны Дорониной. А вы — вы любите театр? Вы все знаете о театральном этикете? Проверьте себя.

Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской высшей школы этикета, специалист международного класса по всем видам этикета