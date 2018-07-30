Тест: кто вы по натуре — домоседка или тусовщица?

Даже если вы предпочитаете проводить свободные вечера в своем уютном гнездышке, закутавшись в плед и включив любимый сериал, это вовсе не значит, что в душе вы абсолютно довольны и в тот же самый момент не зажигаете на танцполе модного клуба – или же наоборот. Пройдите наш тест, чтобы узнать, как вам стоит спланировать свой досуг, согласно вашим настоящим желаниям.