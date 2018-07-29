Тест: готовы ли вы к переменам?

«Как же все надоело! Все, решено! С понедельника начинаю новую жизнь»! Сколько раз вы давали себе подобные обещания? Но вот наступало начало недели, а вы так и не осмеливались что-то поменять или хотя бы попытаться. Пройдите наш тест и узнайте, насколько ваше желание перемен глубокое и мотивированное или все ваши разговоры о лучшей жизни так и останутся нереализованными.