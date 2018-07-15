Тест: чего вам не хватает для полного счастья?

Некоторые наивно полагают, что формулы счастья не существует, что все зависит исключительно от господина Случая, однако это не так. Психологи уверяют, что абсолютно каждому из нас подвластно управлять своими эмоциями и тем более судьбой! Для этого нужно лишь понять, какого именно компонента вам не хватает, чтобы вы могли назвать себя абсолютно счастливым человеком. Предлагаем пройти наш тест и определить, на что именно вам следует обратить внимание, чтобы жизнь заиграла полными красками.