Тест: жаркий и страстный или «ванильный» — как воспринимает секс с вами ваш партнер

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что отношения (в том числе сексуальные) – весьма сложный процесс, и если оба партнера не будут вкалываться в него эмоционально, то он очень быстро сойдет на нет. Особенно, если одного из вас что-то не устраивает в интимном плане. Потому, пока вы переживаете по поводу того как выглядите в глазах возлюбленного, ваш избранник может спокойно довольствоваться тем, что есть и наоборот. Пройдите наш тест и узнайте, как ваша вторая половинка воспринимает секс с вами – как нечто особенное или что-то вроде «и так сойдет»?