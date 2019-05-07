Тест: узнайте, сколько секса вам нужно на самом деле

Принято считать, что чем больше секса, тем лучше. Но с возрастом мы начинаем понимать, что норма в каждой паре своя. И если для кого-то перерыв в несколько дней — это уже повод бить тарелки, то для других раз в неделю более чем достаточно. Пройдите наш тест, чтобы узнать, сколько секса вам нужно на самом деле, если отбросить лозунги «быстрее, выше, сильнее».