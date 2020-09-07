Тест: узнайте, почему ваша личная жизнь не клеится

Вот, вроде и умница, и красавица, а счастья в личной жизни как не было, так и нет. Вы каждый раз идете словно по одному сценарию и наступаете на те же самые грабли. Хотя вокруг полно примеров, когда, казалось бы, вообще не подходящие друг другу люди создают прочные гармоничные союзы и живут душа в душу. Почему так происходит? Пройдите наш тест и узнайте, что вам нужно изменить, чтобы найти свою вторую половинку (или, возможно, ваша любовь уже ходит где-то рядом и ждет, пока вы обратите на нее внимание).