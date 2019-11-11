Тест: узнайте, насколько перспективны ваши отношения с партнером (или не стоит терять на него время)

Даже если вы давно встречаетесь, то нет-нет, да и задумываетесь о том, тот ли человек рядом с вами или вы ошиблись с выбором. Данные сомнения проверяют ваши отношения на прочность и это, если верить психологам, абсолютно нормально. Мы решили развеять ваши страхи и составили тест, который поможет понять, насколько перспективен и гармоничен ваш союз.