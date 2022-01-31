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Тест: насколько вы энергетически совместимы со своим партнером?

Возможно, вы тоже сталкивались с тем, что вроде и вместе вам сложно со своим избранником, и поодиночке никак. Казалось бы, все ровно и стабильно, но что-то все равно гнетет и не дает ощутить себя счастливой в полной мере. Вроде и есть рядом кто-то, но большую часть времени вы чувствуете себя одиноко. Психологи объясняют это тем, что вы можете энергетически быть несовместимы со своей второй половинкой. Поэтому и отношения такие сложные и эмоциональные. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, насколько вы совместимы со своим партнером на энергетическом уровне.