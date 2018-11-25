Тест: мы определим, смогли бы вы жить с иностранцем

Сейчас, пожалуй, каждая вторая женщина мечтает об иностранном принце, который будет осыпать комплиментами, пылко признаваться в любви и в конце концов увезет в заморские дали. Но так ли уж заманчива эта перспектива? Ведь одно дело — завести ни к чему не обязывающее знакомство и даже пару раз сходить на свидание, и совсем другое — решиться на официальный брак с гражданином другой страны. Пройдите наш тест и узнайте, действительно ли вы смогли бы жить с иностранцем или вам ближе соотечественники?