Тест: мы определим, насколько вы привлекательны для своего партнера

Ни для кого ни секрет, что помимо внешней красоты мы еще обладаем и внутренней привлекательностью, которая, как магнит, притягивает к нам противоположный пол. И не зря ведь говорят, что счастье не зависит от того, соответствует ли ваша внешность модельным стандартам или нет. Ведь главное - насколько ваши привычки, манеры поведения и образ жизни импонирует вашему избраннику. От этого зависит, действительно ли он вас ценит и считает привлекательной или нет. Пройдите наш тест и узнайте ответ.