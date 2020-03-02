Тест: мы определим, готовы ли вы влюбиться этой весной

Согласитесь, каждый человек мечтает о большой любви, такой, чтобы раз и на всю жизнь. Некоторым везет, они находят свою вторую половинку, с которой живут в гармонии и согласии. Но остальные каждый раз с замиранием сердца ждут, когда Амур в очередной раз выпустит стрелы и попадет в цель — возможно, в этот раз действительно все получится. Ну, а если нет, тогда задайте себе вопрос: готовы ли вы к настоящему чувству, или сами бежите от своего счастья как от огня? Ответ ищите в нашем тесте.