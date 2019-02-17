Тест: мы определим, действительно ли вы любите своего избранника

Казалось бы, что сложного в том, чтобы определить свои чувства к мужчине. Однако большинство дам все чаще задаются вопросом: «Люблю ли я его?», не понимая, что на самом деле их связывает с партнером — дружба, просто секс или самое настоящее родство душ. Ответьте на несколько вопросов нашего теста и узнайте о своих истинных чувствах к вашему избраннику.