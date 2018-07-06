Тест: угадайте, что едят футбольные болельщики разных стран

Колоритные болельщики (точнее, трио в кокошниках), поедавшие хот-доги во время матча Россия — Испания, прославились на весь мир. А что же едят те, кто поддерживает спортсменов, в других странах? В России, как выяснилось, хот-доги и бутерброды, которые захватили с собой на матч. Пройдите наш тест и узнайте, настоящий ли вы знаток футбола и сможете ли угадать, чем закусывают заморские болельщики или ваши представления далеки от реальности.