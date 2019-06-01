Тест: рукой, вилкой или ложкой — знаете ли вы, как правильно есть определенные блюда?

Разные блюда принято есть разными столовыми приборами. И если дома можно спокойно обойтись ножом и вилкой или даже только вилкой, то, оказавшись в дорогом ресторане или в гостях, где стол накрыт по всем правилам, без знания правил этикета вы можете оказаться в затруднительном положении. Насколько хорошо вы знаете, как правильно есть блюда? Пройдите наш тест и узнайте!