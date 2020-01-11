Тест: проверьте, правильно ли вы готовите салат «Цезарь»?

«Цезарь» – один из самых популярных в мире в мире салатов. Сегодня существует невероятное множество вариаций этого блюда – по этому параметру он может посоперничать с оливье. Однако в отличие от классики русской кухни оригинальный рецепт «Цезаря», придуманный американским поваром итальянского происхождения, вполне известен кулинарному сообществу. А знаете ли его вы? Пройдите наш тест и проверьте, правильно ли вы готовите «Цезарь» по классическому рецепту.