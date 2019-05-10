Тест: отличите ли вы плов от паэльи, хворост от чурроса и прочих заморских блюд?

Каждая страна этого мира может гордо похвастаться тем, что у нее есть свои специалитеты и национальные блюда. Пробовать их – это простой способ лучше узнать то место, в которое вы приехали, или, наоборот, путешествовать, не выходя из дома. Пройдите наш тест и определите, являетесь ли вы знатоком кухни народов мира или вам еще стоит восполнить пробелы.