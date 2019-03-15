Тест: узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в соусах

Сегодня ни одна кухня мира не обходится без соусов, даже в нашем повседневном рационе они присутствуют. Не верите? Откройте холодильник. Там наверняка найдутся майонез, кетчуп, соевый соус, а может, и что-то более экзотическое. Тест, составленный редакцией Passion.ru, покажет, насколько хорошо вы разбираетесь в соусах и ингредиентах, из которых они состоят.