Тест: узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в соусах

Сегодня в 00:00Тест: узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в соусахКомментарииСегодня ни одна кухня мира не обходится без соусов, даже в нашем повседневном рационе они присутствуют. Не верите? Откройте холодильник. Там наверняка найдутся майонез, кетчуп, соевый соус, а может, и что-то более экзотическое. Тест, составленный редакцией Passion.ru, покажет, насколько хорошо вы разбираетесь в соусах и ингредиентах, из которых они состоят. Текст: Наталья ОбрядинаФото: ShutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестдипысоусыПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...