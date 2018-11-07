Тест: узнайте, какой макияж подчеркнет красоту ваших глаз

У каждой женщины есть свой неповторимый стиль и предпочтения в макияже, которые отражают ее яркую индивидуальность. Некоторые особо смелые дамы обожают носить smoky eyes практически каждый день, другие обходятся лишь минимальным мейкапом: тушью и гелем для бровей. Редакция Passion.ru подготовила для вас полезный тест: пройдите его и узнайте, какой макияж глаз подойдет именно вам.