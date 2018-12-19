Тест: какой бьюти-образ сделает вас королевой новогодней вечеринки

Новый год — идеальное время для того, чтобы примерить праздничный и яркий бьюти-образ. Внимание необходимо уделить не только макияжу, но и подобрать подходящую прическу. Чтобы образ смотрелся органично, необходимо добиться идеального сочетания мейкапа и укладки. Редакция Passion.ru решила облегчить процесс выбора и освободить время для прочей предпраздничной суеты и подготовила для вас занимательный тест: пройдите его и узнайте, какую прическу и макияж вам стоит сделать в новогоднюю ночь.