Тест: что ваша любимая сумка расскажет о вашем характере?

Несмотря на то, что новый сезон будет богат на всевозможные вариации женских аксессуаров и на пике популярности будут как вместительные crossbody bags, в которых запросто можно «упаковать» полжизни, так и невесомые микросумки, на которые делают ставки многие именитые дизайнеры, большинство дам все же отдают предпочтение практичным вариантам, с которыми можно и в пир, и в мир. Психологи утверждают, что в зависимости от того, какой сумке отдает предпочтение дама, можно сделать вывод о ее характере (и даже приоткрыть некоторые тайны). Готовы? Пройдите наш тест и узнайте, а что о вашей личности может рассказать ваш любимый аксессуар.