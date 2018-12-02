Тест: узнайте, вы созданы для любви или для работы?

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем фактом, что в этом мире существует два типа женщин? Одним, например, не нужно тратить время на ненавистную работу — они моментально находят поклонников и наслаждаются вниманием и дорогими подарками, а вот другим приходится работать не покладая рук и всего в этой жизни добиваться самостоятельно. А к какому типу относитесь вы? Пройдите наш тест и узнайте ответ.