Тест: ненавистная работа, карьера или призвание — проверьте, что у вас

К сожалению, на сегодняшний день большинство людей занимают не ту должность, к которой стремились, или вовсе вынуждены работать там, где им больше платят, стараясь свыкнуться с мыслью, что так надо. А как у вас? Ответьте на наши вопросы и узнайте, вам повезло, и вы работаете по призванию, или вам стоит задуматься о смене деятельности и попробовать себя в чем-то другом?