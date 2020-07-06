Тест: мы определим, есть ли у вас организаторские способности

Помните, как герой культового советского фильма «Москва слезам не верит» уверенно рассуждал о том, что не все люди хотят быть руководителями, ведь главное заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие. Вы согласны с этим утверждением или считаете, что для этого особые умения не нужны, достаточно лишь будет чьей-то поддержки? Пройдите наш тест и узнайте, обладаете ли вы талантом руководителя, а также коммуникативными и организаторскими способностями или нет.