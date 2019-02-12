Тест: командный игрок или одиночка — кто вы в коллективе?

Согласитесь, многих проблем можно было бы избежать, если, скажем, во время важных переговоров с партнером вы сразу могли определить, какую роль он играет в компании, и, соответственно, найти к нему правильный поход. Это помогло бы добиваться высоких результатов и экономить время. То же самое можно сказать и о вас. Хотите узнать, кем на самом деле вас считают в коллективе? Тогда скорее пройдите наш тест!