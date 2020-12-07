Тест: ценят или подставляют — как на самом деле к вам относятся коллеги?

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что на работе мы проводим большую часть времени. Поэтому очень важно создать позитивную обстановку в офисе, чтобы всем было максимально комфортно. Иначе сплетни, ссоры и интриги негативно скажутся на вашем самочувствии и навредят рабочему процессу. Пройдите наш тест и узнайте, как на самом деле к вам относятся коллеги.