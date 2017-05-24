В шикарном особняке Зинаиды Морозовой эксперт моды Эвелина Хромченко представила новую капсульную коллекцию обуви и аксессуаров для российского бренда «Эконика»

Первое сотрудничество между брендом и телеведущей состоялось в минувшем году и было основано на авторской формуле Эвелины Хромченко «25 модных инвестиций в гардероб». Успех капсулы «Evelina Khromtchenko & Ekonika» было решено закрепить в новом сезоне, тема которого — «Модная командировка».

Помимо классических лодочек из кожи, лака и бархата, в коллекцию вошли балетки с бантами, вечерние клатчи с шелковыми кистями и повседневные сумки с такими модными в этом сезоне сменными ремнями. Конечно, не обошлось и без стильной спортивной обуви: слипоны, бархатные кеды, а также рюкзаки — каждая модница сможет подобрать подходящий для себя аксессуар.

В тематику коллекции отлично вписались функциональные косметические сумки и легкие вместительные чемоданчики на колесах.

Поздравить Эвелину с презентацией и первыми примерить новые туфли и сумки пришли Ирина Хакамада, Марианна Максимовская, Юлия Барановская, Фекла Толстая и многие другие.

Фото: архив пресс-службы