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Бархатный костюм cо шпильками и клатчем в стразах и еще 3 образа, которые сделают вас королевой вечеринки

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому пора позаботиться о своем наряде. Вариантов здесь множество, все зависит от ваших предпочтений. Passion.ru подобрал для вас четыре стильных образа, в которых вы будете блистать везде, независимо от выбранной локации и компании.

Бархатный костюм

1.Zara, 5 999 руб. 2. Uterque, 5 990 руб. 3. Zara, 9 999 руб. 4. Mango, 3 999 руб. 5. Jimmy Choo, 47 00 руб.

Бархат по праву считается одной из главных тканей для вечерних нарядов. В нем одновременно сочетаются аристократическая сдержанность и роскошь. Для новогодней вечеринки присмотритесь к бархатному костюму свободного кроя в темных благородных цветах и добавьте контрастности с помощью светлого топа. Дополнить образ можно мерцающим клатчем и классическими лодочками в блестках.

Шелковое платье

1.Chopard, цена по заросу 2. Zimmermann, 54 846 руб. 3. Uterque, 6 990 руб. 4. Jimmy Choo, 45 300 руб.

Если вам не очень близка тема обилия блесток и пайеток даже на Новый год, то возьмите за основу образа струящееся шелковое платье цвета хаки. В качестве аксессуаров к нему подойдут клатч из сатина и лодочки из фактурного бархата. Добавьте романтичную ноту в образ с помощью кулона Chopard в форме сердца.

Атласная юбка

1.Uterque, 9 990 руб. 2. Mikimoto, цена по запросу 3. Nanushka, 28 098 руб. 4. Zara, 4 799 руб. 5. Casadei, 38 000 руб.

Обычная юбка дает пространство для воображения при создании новогоднего образа, поскольку ее можно комбинировать с большим количеством топов. Мы рекомендуем вам надеть атласную юбку алого цвета с белой блузой, расшитой пайетками. А чтобы образ не получился слишком перегруженным блестками, уравновесьте его сдержанными бархатными лодочками и маленькой сумочкой с декоративной пряжкой.

Платье из перьев

1.Jimmy Choo, 42 300 руб. 2. Uterque, 5 990 руб. 3. 12Storeez, 9 980 руб. 4. Tom Ford, 95 450 руб.

Если хотите создать немного экстравагантный образ – присмотритесь к платью пастельного оттенка на бретелях из необычной фактурной ткани, имитирующей страусиные перья. Добавить красок в образ можно яркими аксессуарами. Остановите выбор на фиолетовой бархатной сумочке на цепочке и замшевых туфлях на шпильке похожего оттенка. Образ завершат золотистые серьги со стразами в форме цветов.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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