Бархатный костюм cо шпильками и клатчем в стразах и еще 3 образа, которые сделают вас королевой вечеринки

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому пора позаботиться о своем наряде. Вариантов здесь множество, все зависит от ваших предпочтений. Passion.ru подобрал для вас четыре стильных образа, в которых вы будете блистать везде, независимо от выбранной локации и компании.