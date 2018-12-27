С шубой, дубленкой и пальто: как правильно сочетать вечернее платье с верхней одеждой

Шуба
Если при составлении праздничного образа ваш выбор пал на элегантное бархатное платье, то наиболее удачным вариантом верхней одежды будет шуба. Бархат и натуральный мех - относятся к благородным и дорогим материалам, поэтому станут друг для друга блестящей партией. Выбирайте укороченную шубу, если ваше платье имеет красивую декоративную отделку по всей длине, чтобы не скрывать ее. Такой образ завершат классические черные лодочки и небольшая сумочка приглушенного бордового цвета.
Пальто
Длинное пальто подойдет под любое платье, так как сможет полностью его прикрыть. Такой трюк не только сделает образ более собранным и завершенным, но и позволит вам не замерзнуть и благополучно добраться до места вечеринки. В выборе аксессуаров ориентируйтесь на то, чтобы они подходили и к платью, и к пальто. В нашей вариации мы предлагаем туфли из метализированной кожи и сумочку с декоративной отделкой из цветных камней.
Дубленка
Чтобы добавить в свой праздничный образ немного гранжа и дерзости, можно остановить свой выбор верхней одежды на дубленке. Если вы готовы к смелым экспериментам - присмотритесь к авиаторской куртке-дубленке, а если нет - выбирайте удлиненное пальто из дубленой кожи без лишних деталей. Последний вариант гармонично дополнят ботильоны с шипами и небольшая вечерняя сумочка.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: Vostock Photo, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!