С шубой, дубленкой и пальто: как правильно сочетать вечернее платье с верхней одеждой

Чтобы добавить в свой праздничный образ немного гранжа и дерзости, можно остановить свой выбор верхней одежды на дубленке. Если вы готовы к смелым экспериментам - присмотритесь к авиаторской куртке-дубленке, а если нет - выбирайте удлиненное пальто из дубленой кожи без лишних деталей. Последний вариант гармонично дополнят ботильоны с шипами и небольшая вечерняя сумочка.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Vostock Photo, архивы пресс-служб

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