logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

С шубой, дубленкой и пальто: как правильно сочетать вечернее платье с верхней одеждой

Собираясь на новогоднюю вечеринку, стоит уделить внимание не только выбору обуви и аксессуаров, но и верхней одежде, так как неудачный выбор таковой может запросто перечеркнуть весь образ. Passion.ru рассказывает, что надеть поверх вечернего наряда, чтобы было точно тепло и стильно.

Шуба

1.Шуба Versace, цена по запросу, 2. Платье Anastasiya Zadorina, 105 000 руб., 3. Сумка Valentino Garavani, 83 000 руб. , 4. Туфли Saint Laurent, 39 450 руб.

Если при составлении праздничного образа ваш выбор пал на элегантное бархатное платье, то наиболее удачным вариантом верхней одежды будет шуба. Бархат и натуральный мех - относятся к благородным и дорогим материалам, поэтому станут друг для друга блестящей партией. Выбирайте укороченную шубу, если ваше платье имеет красивую декоративную отделку по всей длине, чтобы не скрывать ее. Такой образ завершат классические черные лодочки и небольшая сумочка приглушенного бордового цвета.

Пальто

1.Пальто Dreamfur, 130 000 руб., 2. Сумка Uterque, 7 950 руб., 3. Платье ЛИ-ЛУ, 24 00 руб., 4. Туфли Zara, 2 999 руб.

Длинное пальто подойдет под любое платье, так как сможет полностью его прикрыть. Такой трюк не только сделает образ более собранным и завершенным, но и позволит вам не замерзнуть и благополучно добраться до места вечеринки. В выборе аксессуаров ориентируйтесь на то, чтобы они подходили и к платью, и к пальто. В нашей вариации мы предлагаем туфли из метализированной кожи и сумочку с декоративной отделкой из цветных камней.

Дубленка

1.Дубленка Blancha, 115 399 руб., 2. Сумка True Decadence, 2 190 руб., 3. Платье Laroom, 26 000 руб., 4. Ботильоны Valentino Garavani, 65 500 руб.

Чтобы добавить в свой праздничный образ немного гранжа и дерзости, можно остановить свой выбор верхней одежды на дубленке. Если вы готовы к смелым экспериментам - присмотритесь к авиаторской куртке-дубленке, а если нет - выбирайте удлиненное пальто из дубленой кожи без лишних деталей. Последний вариант гармонично дополнят ботильоны с шипами и небольшая вечерняя сумочка.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: Vostock Photo, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей