В чем пойти на выпускной к ребенку, чтобы не выглядеть нелепо

Юбки

Юбки миди завоевали себе триумфальное место в мире моды и уже несколько сезонов не сдают позиций. Они подходят не только для офиса, но и для создания праздничного и романтичного образа.

Юбка миди, зауженная книзу, отлично сочетается с легкими блузами и яркими жакетами, модели А-силуэта добавляют в образ легкости и скрывают все недостатки фигуры, юбку плиссе можно сочетать с любым верхом, к тому же она выигрышно вытягивает силуэт.