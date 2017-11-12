Порой сборы в театр, на выставку или даже кинопремьеру могут вызывать стресс. Подобрать идеальный образ не так-то просто. Passion.ru решил облегчить вам задачу! Мы составили три идеальных образа для таких случаев.

1. Туфли Gianvito Rossi, цена по запросу; 2. Рубашка Zara, 2599 руб.; 3. Серьги Zara, 1299 руб.; 4. Джинсы Ostin, 1790 руб.; 5. Сумка Ostin, 1590 руб.

Кинопремьера Обычно, когда собираемся в кино, мы мало задумываемся о том, в чем туда пойти. Но вот если вы получили приглашение на довольно официальное мероприятие, связанное с кинопремьерой, самое время задуматься о дресс-коде smart-casual. Даже джинсы способны заиграть новыми красками, если подать их под «соусом» правильной одежды. Итак, основное правило стиля smart-casual — выглядеть расслабленно и формально одновременно! Отглаженные воротнички рубашек могут сочетаться с небрежно спадающим с плеча пушистым кардиганом, любимые скинни с вышивкой обязаны подружиться с лодочками или элегантными ботильонами, мини-платье — с плотными колготами, ботфортами и крутым шарфом. Вы просто должны выглядеть чуть более формально, чем обычно. А также более ухоженно, стильно и обойтись без истинно спортивных вещей. Конечно, smart-casual допускает появление в аутфите и белых кроссовок (кед), и бомбера (в сочетании с бельевым топом или нежной блузой), и брюк с лампасами, но комбинации, которые принесут вашему аутфиту определенный успех, все-таки должны отличаться. И не забудьте о прическе и макияже! Легкие волны или локоны и отменный нюд или ровный тон и красная помада подойдут идеально.

1. Платье Dolce&Gabbana, цена по запросу; 2. Серьги Topshop, 1249 руб.; 3. Туфли H&M, 2999 руб.; 4. Сумка Zara, 1999 руб.

Вечер в театре Ох уж эта современная мода заявляться в театры в чем попало… Конечно, здесь мы опять можем обратиться к правилам дресс-кода из первого пункта, но давайте все же попробуем кое-что поострее! Итак, semi-formal — то, что нужно для идеального вечера в театре. Изюминка заключена в названии. Ваша свобода выбора практически не ограничена, однако подразумевает, что выбор будет совершаться из более нарядных элементов гардероба. Бархатный костюм, коктейльное платье средней длины, изящный топ и стильная юбка в комплекте с лодочками или киттен-хилс допускаются и приветствуются. А вот о платьях в пол, офисных белых рубашках и брюках и, конечно, свитерах и джинсах здесь нужно забыть.

1. Сумка H&M, 1299 руб.; 2. Пиджак Massimo Dutti, 13 990 руб.; 3. Чокер H&M, 499 руб.; 4. Топ Mango, 2699 руб.; 5. Штаны Massimo Dutti, 7990 руб.; 6. Туфли Isabel Marant, 36 000 руб.