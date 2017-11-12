3 ярких и стильных образа для особого случая
Кинопремьера
Обычно, когда собираемся в кино, мы мало задумываемся о том, в чем туда пойти. Но вот если вы получили приглашение на довольно официальное мероприятие, связанное с кинопремьерой, самое время задуматься о дресс-коде smart-casual. Даже джинсы способны заиграть новыми красками, если подать их под «соусом» правильной одежды. Итак, основное правило стиля smart-casual — выглядеть расслабленно и формально одновременно! Отглаженные воротнички рубашек могут сочетаться с небрежно спадающим с плеча пушистым кардиганом, любимые скинни с вышивкой обязаны подружиться с лодочками или элегантными ботильонами, мини-платье — с плотными колготами, ботфортами и крутым шарфом.
Вы просто должны выглядеть чуть более формально, чем обычно. А также более ухоженно, стильно и обойтись без истинно спортивных вещей. Конечно, smart-casual допускает появление в аутфите и белых кроссовок (кед), и бомбера (в сочетании с бельевым топом или нежной блузой), и брюк с лампасами, но комбинации, которые принесут вашему аутфиту определенный успех, все-таки должны отличаться. И не забудьте о прическе и макияже! Легкие волны или локоны и отменный нюд или ровный тон и красная помада подойдут идеально.
Вечер в театре
Ох уж эта современная мода заявляться в театры в чем попало… Конечно, здесь мы опять можем обратиться к правилам дресс-кода из первого пункта, но давайте все же попробуем кое-что поострее!
Итак, semi-formal — то, что нужно для идеального вечера в театре. Изюминка заключена в названии. Ваша свобода выбора практически не ограничена, однако подразумевает, что выбор будет совершаться из более нарядных элементов гардероба. Бархатный костюм, коктейльное платье средней длины, изящный топ и стильная юбка в комплекте с лодочками или киттен-хилс допускаются и приветствуются. А вот о платьях в пол, офисных белых рубашках и брюках и, конечно, свитерах и джинсах здесь нужно забыть.
Выставка или поход в ресторан
Ваш мужчина пригласил вас на открытие выставки, а после — на романтический ужин в ресторан? Первое, что приходит в голову, — надеть все самое лучшее. И больше, больше дорогой ювелирки… Шик, блеск и красота. Однако абсолютно излишняя.
Существует такое понятие, как дресс-код After 5 casual, который не имеет ничего общего со стилем casual, — это важно! А буквально означает непринужденный вечерний стиль. Вам достаточно надеть нарядное дневное платье, брючный костюм или же элегантную блузу и неклассическую юбку-карандаш. Дополнить образ аккуратной бижутерией или же минимумом неброских ювелирных украшений.
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб, shutterstock/vostock