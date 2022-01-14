«Я выбрала себя»: реальная история провинциалки, ставшей fashion-инфлюенсером
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный архив героини
Потом наша семья переехала из села в город, но финансовый вопрос по-прежнему стоял остро. Родители купили дом (без полов, техники и ремонта), и все деньги уходили на его обустройство. Я смотрела на городских ребят, и мое желание красиво одеваться усиливалось. Одежду мы покупали не в торговых рядах, а на цыганском рынке за городом, где вместо примерочных была лишь картонка и отрез ткани, выполнявший роль шторки. Я донашивала вещи за своими друзьями и родственниками. Уже тогда я мечтала о другой жизни, в которой смогу позволить себе все, что захочу.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный архив героини
«Я столкнулась с открытым буллингом»
В старших классах я пыталась кастомизировать свои вещи, разрисовать их, пришить цепочки, нашивки или сделать вышивку. Я отличалась от других детей и всегда стремилась самовыразиться через одежду, чтобы не быть похожей на других, и часто ловила на себе осуждающие взгляды. Однажды я даже столкнулась с открытым буллингом. Компания девочек-спортсменок решила, что за мои «странные» сапожки (похожие на те, что сейчас делает Prada, кстати) меня следует сбить с ног, в результате чего я даже ненадолго потеряла сознание. Но я не перестала носить эту обувь — она была про меня!
Иногда общество просто не готово к тому, что ты им демонстрируешь, люди тебя не понимают и могут крутить пальцем у виска при виде тебя. Это нормально. Главное — не обращать внимания на внешние реакции и оставаться собой.
Фото: Личный архив героини
«Нормальная женщина должна сидеть дома»
Когда я окончила школу и поступила в художественное училище, почувствовала себя в своей тарелке. Здесь каждый выражал себя как хотел и никто никого не осуждал. Я экспериментировала с прической, делала себе разные укладки, начесы и даже ирокезы! Словом, я попала в общество, которое только подталкивало меня к самовыражению.
Вскоре я вступила в отношения с человеком, который начал душить всю мою тягу к творчеству и самовыражению. Это были тяжелые, абьюзивные отношения, в которых мне было запрещено одеваться так, как я хочу, гулять с кем-либо без разрешения. Он считал, что я как «нормальная женщина» должна сидеть дома, никому не показываться и слушаться только его. Мне казалось, что так и должно быть и все так и живут. Через какое-то время я поняла, что эти установки совсем не вяжутся с моими желаниями и чувствами.
Фото: Личный архив героини
«Я выбрала себя»
Когда у меня появилась возможность поступить в Московскую академию художеств на дизайнера, то уехала, простившись с парнем. Я понимала, что вижу мир иначе и мне нужно уехать туда, где нет этих шаблонов мышления, характерных для маленьких городов.
В Москве я чувствовала себя свободнее, я стала на шаг ближе к той жизни, о которой мечтала, но все было не так просто. Пришло осознание того, что надеяться можно только на себя. Особенно тогда, когда живешь в большом городе, вдали от семьи, еще и в общежитии, полном тараканов. Когда выбор стоит между тем, чтобы купить рубашку в масс-маркете за 1500 рублей или голодать неделю, понимаешь, что до жизни мечты еще далеко.
На первом курсе академии я встретила своего будущего мужа — мою поддержку и опору. С ним вместе мы двигались вперед. Мы оба — тату-мастера, и нам приходилось совмещать работу и учебу. Днем пропадали на учебе, а по вечерам (и даже по ночам) брали клиентов. Хронический недосып, стресс и размытые тропинки из грязи на пути к электричке сопровождали нас все эти годы в академии.
Фото: Личный архив героини
«Судьба наградила нас за годы тяжелого труда»
Моя история — не сказка про крестную фею, взмах волшебной палочки и мгновенный успех. Она — про тяжелый труд, упорство и желание прорваться в светлое будущее. В тот период, естественно, ни о каком стиле и поиске себя я и не думала. Как правило, покупала максимально функциональные вещи, в основном черные, чтобы не испачкать их в краске, чернилах или клее.
После нескольких лет изматывающей работы и учебы мы начали зарабатывать. Я уже могла позволить себе покупать ту одежду, которая нравится, а не ту, на которую хватает денег. Тогда я и начала искать свой стиль, потому что у меня наконец на это появилось время и возможность.
Хотя учебы в нашей жизни уже не было, но работы меньше не стало, и мы работали практически в том же режиме. Судьба наградила нас за эти годы тяжелого труда: мужа пригласили работать на Бали, и мы не думая согласились. Это стало началом нового этапа моей жизни. Тогда я уже бросила тату, завела свой блог и сейчас понимаю, что именно с блогом по-настоящему начала путь к себе. Я искала свой стиль, пыталась понять, кто я и куда иду, к чему стремлюсь. Пока искала ответы на эти вопросы, менялся не только мой стиль, но и отношение к себе.
Фото: Личный архив героини
«Я принимаю и люблю себя такой, какая есть»
Сейчас я понимаю, что мои прошлые стереотипы о том, какой должна быть женщина, — это отголосок взглядов общества, в котором я росла. В нем есть установка, что женственность — это всегда длинные волосы, платья, каблуки, 3D-ресницы и наращенные ноги с покрытием поярче. А без наличия груди внушительного размера и объемных ягодиц на тебя вообще никто не посмотрит!
Подобные установки и формируют наш стиль. Прежде всего стиль — это не про одежду, а про понимание того, кто ты и чего хочешь от жизни, насколько ты себя любишь и принимаешь. Именно поэтому стиль и мода — разные вещи. Когда нет стиля, мы гоняемся за тем, что модно, чтобы понравиться людям. Так мы чувствуем себя уверенно, но мода меняется и мы снова себя меняем. Накачиваем и сдуваем губы, увеличиваем и уменьшаем грудь, покупаем вещи, которые в тренде именно сейчас. А когда человек обретает стиль, то чувствует себя уверенно всегда, вне зависимости от того, какая сейчас мода.
Я принимаю и люблю себя такой, какая я есть. У меня нет желания колоть себе губы или увеличивать грудь — я и так считаю себя красивой. Как и мой муж, который постоянно делает мне комплименты.
Фото: Личный архив героини
Я уже не та милая девочка, которая старалась всем понравиться. Я остригла волосы, отказалась от пуш-апа и бюстгальтеров вообще, имею смелость носить одежду, в которой чувствую себя классно! Я обожаю огромные мужские пиджаки, в которых буквально утопаю, а в качестве перчинки могу добавить в образ обувь с уродливым каблуком или суперострым носком. Это про меня.
Благодаря блогу я получила возможность быть очень разной: пробовала одеваться в яркие цветные вещи, носила как максимально женственные, так и маскулинные образы. Сейчас я думаю, что нашла себя. Наверное, могу описать свой стиль как женственно-дерзкий ugly-шик.
Когда я начала вести блог, то полагала, что мне обязательно нужны люксовые вещи и соответствующий антураж, чтобы на меня обратили внимание. Как я ошибалась! Кадр держится на личности, а не на том, что вокруг. Дорогая одежда и обстановка не делают снимок интереснее. Одеться дорого можно и в секонд-хенде, если иметь стиль. А можно иметь мешок денег и выглядеть дешево и безвкусно.
Фото: Личный архив героини
Сегодня многие инфлюенсеры пытаются создать себе образ успешных людей с достатком, постоянно демонстрируют люксовые вещи и «дорогую» жизнь. Складывается ощущение, будто люди что-то компенсируют или стыдятся своего бэкграунда, прикрываясь китчем.
Мне не стыдно за то, кто я, где родилась и через что прошла. Да, я из села, но при этом мода — большая часть моей жизни, и я использую это в своем творчестве. Я создаю свой уникальный стиль, делая фото в курятнике у моей бабушки, на стройке или на улице рядом с помойкой. Я делаю искусство из обыденности, в которой все мы живем, и вижу прекрасное в несовершенном. Я настоящая и никем не притворяюсь, люблю то, что делаю, и делюсь этим с людьми, которые понимают меня. И я не обращаю внимания на злые или недовольные комментарии людей, у которых мое творчество вызывает недоумение, ведь гораздо больше тех, кто им восхищается и вдохновляется.
Фото: личный архив героини