«Я выбрала себя»: реальная история провинциалки, ставшей fashion-инфлюенсером

«Судьба наградила нас за годы тяжелого труда»

Моя история — не сказка про крестную фею, взмах волшебной палочки и мгновенный успех. Она — про тяжелый труд, упорство и желание прорваться в светлое будущее. В тот период, естественно, ни о каком стиле и поиске себя я и не думала. Как правило, покупала максимально функциональные вещи, в основном черные, чтобы не испачкать их в краске, чернилах или клее.

После нескольких лет изматывающей работы и учебы мы начали зарабатывать. Я уже могла позволить себе покупать ту одежду, которая нравится, а не ту, на которую хватает денег. Тогда я и начала искать свой стиль, потому что у меня наконец на это появилось время и возможность.

Хотя учебы в нашей жизни уже не было, но работы меньше не стало, и мы работали практически в том же режиме. Судьба наградила нас за эти годы тяжелого труда: мужа пригласили работать на Бали, и мы не думая согласились. Это стало началом нового этапа моей жизни. Тогда я уже бросила тату, завела свой блог и сейчас понимаю, что именно с блогом по-настоящему начала путь к себе. Я искала свой стиль, пыталась понять, кто я и куда иду, к чему стремлюсь. Пока искала ответы на эти вопросы, менялся не только мой стиль, но и отношение к себе.