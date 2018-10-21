Как влитая: выбираем идеальную юбку-карандаш по типу фигуры

Как понять, что юбка села идеально?

Если вам кажется, что вы нашли ту самую юбку – ответьте на следующие вопросы, и, если хотя бы один ответ окажется отрицательным – сдайте покупку или откажитесь от нее.

Легко ли вы надели юбку? Если юбка «подтормаживает» на бердрах – это знак того, что вам нужен размер побольше.

Можете ли вы спокойно передвигаться? Силуэт юбки-карандаш сам по себе достаточно узкий и не предполагает того, что вы будете делать широкие шаги, но она не должна сковывать движения! Пройдитесь в быстром темпе, присядьте, наклонитесь. Если дискомфорта нет – проходите к следующему этапу.

Образуются ли на юбке заломы? Это важно для того, чтобы образ не выглядел неряшливо. Передняя часть изделия должна оставаться гладкой в любом случае, никаких складочек и заломов быть не должно.

Села ли юбка на ягодицах? То, что юбка-карандаш должна плотно облегать ягодицы – также миф! Ваша самая аппетитная часть тела должна лишь быть аккуратно очерчена, но далее силуэт юбки должен идти в принципе свободно.