Как влитая: выбираем идеальную юбку-карандаш по типу фигуры

Противопоказания к юбке-карандаш
Для начала разрушим миф о том, что юбка-карандаш идет всем. Нет, это вовсе не так. В некоторых случаях лучше выбрать прямой силуэт или тюльпан. Карандаш – форма капризная и любит исключительно идеальную фигуру. Если у вас на бедрах есть галифе, или, как их еще называют, ушки – юбка-карандаш на вас не сядет. Переход от линии талии к бедрам должен быть плавным, без лишних выпуклостей. Иначе вы рискуете визуально подчеркнуть все недостатки, добавить лишних сантиметров, да и в общем, подпортить впечатление о своем образе.
Еще одна сложность при выборе юбки-карандаш может возникнуть у обладательниц фигуры типа «груша». Женщинам с узким верхом и тяжелым низом не противопоказаны такие юбки, однако нужно следить за тем, чтобы бедра не выглядели слишком массивно. Исправить ситуацию и гармонизировать образ поможет объемный верх.
Какую длину выбрать
Обратим ваше внимание еще и на то, что длина юбки-карандаш – тоже вещь опасная. Большинство моделей так или иначе открывает колени. А значит за их состоянием также стоит следить. Длинные юбки-карандаш, которые открывают только щиколотки стоит надевать только с высоким каблуком. Юбки длиной до середины колена, которые открывают ваши красивые икры, можно носить и с обувью на плоском ходу.
Посадка юбки
Выбор посадки зависит от вашего роста и задач юбки. Так, девушкам с длинными стройными ногами и средним или высоким ростом не обязательно приобретать юбки на завышенной талии, подойдет средняя посадка. Миниатюрным дамам или девушкам с длинным торсом лучше выбирать юбки с завышенной талией, чтобы зрительно удлинить ноги и почеркнуть фигуру. Низкая посадка не идет никому. Просто запомните это.
Как понять, что юбка села идеально?
Если вам кажется, что вы нашли ту самую юбку – ответьте на следующие вопросы, и, если хотя бы один ответ окажется отрицательным – сдайте покупку или откажитесь от нее.
Легко ли вы надели юбку? Если юбка «подтормаживает» на бердрах – это знак того, что вам нужен размер побольше.
Можете ли вы спокойно передвигаться? Силуэт юбки-карандаш сам по себе достаточно узкий и не предполагает того, что вы будете делать широкие шаги, но она не должна сковывать движения! Пройдитесь в быстром темпе, присядьте, наклонитесь. Если дискомфорта нет – проходите к следующему этапу.
Образуются ли на юбке заломы? Это важно для того, чтобы образ не выглядел неряшливо. Передняя часть изделия должна оставаться гладкой в любом случае, никаких складочек и заломов быть не должно.
Села ли юбка на ягодицах? То, что юбка-карандаш должна плотно облегать ягодицы – также миф! Ваша самая аппетитная часть тела должна лишь быть аккуратно очерчена, но далее силуэт юбки должен идти в принципе свободно.
Не полагайтесь на ассортимент масс-маркета или бутиков, если что-то в юбке все-таки не устраивает – идите в ателье. Только идеально сидящая юбка придаст вам уверенности в себе, сделает образ аккуратным, стильным и вкусным.
Текст: Диана Гербер
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