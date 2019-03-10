Верхняя одежда на весну: на какие вещи обратить внимание, чтобы быть в тренде

Универсальный беж
Сдержанный и благородный бежевый цвет можно по праву назвать главным в наступившем сезоне. Его оттенки - от более холодных серых до более теплых с оранжевым подтоном - обещают сохранить свои сильные позиции вплоть до следующей зимы, а потому вложение в качественное бежевое пальто или тренч будет невероятно разумным решением. Да и в целом, такие вещи составят прекрасную базу на весну, лето и осень, с удовольствием поддерживая любые ваши образы.
Выбирать советуем модели удлиненные и не слишком прилегающие: они самые универсальные. Носить бежевые пальто и плащи в течение ближайших сезонов дизайнеры предлагают в окружении таких же бежевых, кремовых или карамельных оттенков.
Кожа
Наряду с бежевой классикой этой весной и следующей осенью фэшионисты со всего мира будут носить много брутальной черной кожи: модные Дома продемонстрировали на подиумах не просто кожаные вещи, а целые кожаные total образы. К подобным экспериментам не подталкиваем, но сильно рекомендуем присмотреться к кожаным пальто. Матовые или лакированные, с тиснением под крокодила или без него, короткие или длинные - эффектно смотреться будет любой из вариантов.
Дождевики
Тем, кто с пальто определился и (или) ищет ему альтернативу, стоит обратить внимание на дождевики. Отчего-то позабытый нами элемент гардероба появился в весенне-летних коллекциях у Boss, Hermès, Fendi и многих других модных Домов, а вслед за ним подхватил тренд и бюджетный сегмент.
Не только стильный, но и супер практичный вариант верхней одежды более универсален, чем может показаться. Модели в приглушенных оттенках или вовсе прозрачные разрешается носить теперь и с брючными костюмами, и с элегантными платьями.
В мужском стиле
Тренд на агендерность в одежде активно продолжает разрастаться: теперь из мужских вещей предлагается носить не только рубашки и футболки, но и пальто. Не с реального мужского плеча, но все же - грубые фактуры, скромные цвета и внушительные объемы обещают заполонить модные женские гардеробы в ближайшее время.
На самом деле у таких пальто множество преимуществ. Благодаря своему свободному силуэту они позволяют пододевать под себя не один теплый слой, если того требует погода - оттого их можно носить не только весной и осенью, но и зимой. Кроме того, в таких вещах легко казаться хрупкой, даже если на деле это не совсем так. Надевайте подобные пальто с легкими летящими платьями, создавая стильный образ и подчеркивая свою изящность и женственность.
Вдохновиться на модные образы с актуальной верхней одеждой поможет наша галерея!
Текст: Алена Евгеньева
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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