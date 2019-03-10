Верхняя одежда на весну: на какие вещи обратить внимание, чтобы быть в тренде

Универсальный беж

Сдержанный и благородный бежевый цвет можно по праву назвать главным в наступившем сезоне. Его оттенки - от более холодных серых до более теплых с оранжевым подтоном - обещают сохранить свои сильные позиции вплоть до следующей зимы, а потому вложение в качественное бежевое пальто или тренч будет невероятно разумным решением. Да и в целом, такие вещи составят прекрасную базу на весну, лето и осень, с удовольствием поддерживая любые ваши образы.

Выбирать советуем модели удлиненные и не слишком прилегающие: они самые универсальные. Носить бежевые пальто и плащи в течение ближайших сезонов дизайнеры предлагают в окружении таких же бежевых, кремовых или карамельных оттенков.