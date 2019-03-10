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Верхняя одежда на весну: на какие вещи обратить внимание, чтобы быть в тренде

Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Lacoste, осень-зима - 2019/2020

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Убрать в дальний шкаф тяжеловесные пуховики и перейти на нечто более легкое и красивое - совсем скоро должен свершиться самый приятный ритуал в году, и мы советуем начать готовиться к нему прямо сейчас. Редакция Passion.ru, неустанно следящая за модными тенденциями, готова подсказать, к каким моделям верхней одежды стоит присмотреться сегодня, чтобы выглядеть стильно и актуально.

Универсальный беж

Сдержанный и благородный бежевый цвет можно по праву назвать главным в наступившем сезоне. Его оттенки - от более холодных серых до более теплых с оранжевым подтоном - обещают сохранить свои сильные позиции вплоть до следующей зимы, а потому вложение в качественное бежевое пальто или тренч будет невероятно разумным решением. Да и в целом, такие вещи составят прекрасную базу на весну, лето и осень, с удовольствием поддерживая любые ваши образы.

Выбирать советуем модели удлиненные и не слишком прилегающие: они самые универсальные. Носить бежевые пальто и плащи в течение ближайших сезонов дизайнеры предлагают в окружении таких же бежевых, кремовых или карамельных оттенков.

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Topsho, 6487 руб.

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Кожа

Наряду с бежевой классикой этой весной и следующей осенью фэшионисты со всего мира будут носить много брутальной черной кожи: модные Дома продемонстрировали на подиумах не просто кожаные вещи, а целые кожаные total образы. К подобным экспериментам не подталкиваем, но сильно рекомендуем присмотреться к кожаным пальто. Матовые или лакированные, с тиснением под крокодила или без него, короткие или длинные - эффектно смотреться будет любой из вариантов.

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Uterque, 29 500 руб.

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Дождевики

Тем, кто с пальто определился и (или) ищет ему альтернативу, стоит обратить внимание на дождевики. Отчего-то позабытый нами элемент гардероба появился в весенне-летних коллекциях у Boss, Hermès, Fendi и многих других модных Домов, а вслед за ним подхватил тренд и бюджетный сегмент.

Не только стильный, но и супер практичный вариант верхней одежды более универсален, чем может показаться. Модели в приглушенных оттенках или вовсе прозрачные разрешается носить теперь и с брючными костюмами, и с элегантными платьями.

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Pull&Bear, 2999 руб.

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В мужском стиле

Тренд на агендерность в одежде активно продолжает разрастаться: теперь из мужских вещей предлагается носить не только рубашки и футболки, но и пальто. Не с реального мужского плеча, но все же - грубые фактуры, скромные цвета и внушительные объемы обещают заполонить модные женские гардеробы в ближайшее время.

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Zara, 8599 руб.

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На самом деле у таких пальто множество преимуществ. Благодаря своему свободному силуэту они позволяют пододевать под себя не один теплый слой, если того требует погода - оттого их можно носить не только весной и осенью, но и зимой. Кроме того, в таких вещах легко казаться хрупкой, даже если на деле это не совсем так. Надевайте подобные пальто с легкими летящими платьями, создавая стильный образ и подчеркивая свою изящность и женственность.

Вдохновиться на модные образы с актуальной верхней одеждой поможет наша галерея!

Текст: Алена Евгеньева

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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