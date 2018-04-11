Советские фабрики по производству одежды выпускали только хлопчатобумажные панталоны, бюстгальтеры без выточек, сорочки и кальсоны. Даже традиционные резинки на трусах появились далеко не сразу, до этого они застегивались на несколько небольших пуговиц. А размеры лифчиков заканчивались «тройкой», обладательницам пышных форм приходилось шить себе бюстгальтеры самостоятельно.

А молодежь все еще удивляется, почему раньше свет в спальне всегда выключался... Все просто — женщины стеснялись показать свое нижнее белье! Поэтому, как бы ни говорили сегодня о вреде кружевного белья, нам стоит радоваться, что оно все-таки у нас есть. А что же все-таки носили тогда?