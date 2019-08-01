От гранжа с примесью готики до элегантности: как менялся стиль одной из самых ярких звезд 90-х Вайноны Райдер

Вайнона Райдер по праву получила статус одной из главных девушек девяностых. Тенденции этой эпохи буквально пронизывают современную моду, и мы нередко обращаемся к архивным фотографиям за вдохновением. В них четко прослеживается становление стиля Райдер: от бунтарства до элегантности. Образ «плохой девчонки» гармонично сочетался с невинным взглядом, а хрупкая фигура – с массивными кожаными куртками и футболками с реакционными надписями.
1997 г.
Явное доказательство цикличности модных тенденций – трикотажные водолазки в рубчик и кожаные юбки-карандаши, уже давно ставшие базовыми мастхэвами на каждый день. А ведь во второй половине девяностых такой комплект вместе с мюлями на каблуке сопровождал Райдер на красной дорожке!
1998 г.
Спустя год черные монолуки сменила гамма нежных сиреневых и васильковых оттенков. Тогда же и платья-комбинации достигли пика своей популярности, впрочем, как и сегодня. В этот период стиль Вайноны стал максимально женственным, особенно во время вечерних выходов – они не обходились без элегантных клатчей, высокого каблука и роскошных украшений.
1999 г.
И снова тотальный черный, кожа и бельевой стиль. Правда, в повседневность Вайнона часто возвращала бунтарский дух. Изобретение девяностых, которое мы с радостью приняли, – мода на унисекс. Именно Райдер научила нас носить мешковатые спортивные брюки с вьетнамками и кедами, а объемные джинсовки и байкерские куртки дополнять элегантными сумками.
2000 − 2001 гг.
Миниатюрные комбинации, платья без бретелей и смелые детали – все в духе нулевых. В 2001 «плохая девочка» Райдер вернулась, причем с небывалым размахом. Актриса была задержана за кражу в бутике одежды. Годами позже она призналась, что совершила поступок в состоянии усталости и глубокой депрессии.
2009 − 2011 годы
Выходы Вайноны на красную дорожку в этот период будто достигли максимальной женственности. Пышные платья-миди и в пол, многочисленные оборки, кружева и головокружительные шпильки стали верными компаньонами актрисы на важных мероприятиях.
2012 − 2015 гг.
Излюбленный total black («тотальный черный») буквально стал визитной карточкой актрисы. Миди- и макси-платья чередуются с эффектными брючными костюмами, образы дополняются трендовыми аксессуарами и обувью. В этот период актриса отошла от привычной короткой стрижки в пользу длинных волос.
2017 − 2019 гг.
Райдер мастерски балансирует между стилями, сочетая строгие пиджаки и длинные платья в пол с грубыми байкерскими ботинками. Модные тренды конца 80-х и 90-х, которые сама же смело применяла на практике, актриса умело возродила во время последних выходов в свет.
За несколько десятилетий стиль Вайноны Райдер превратился из бунтарского и порой «мальчишеского» в максимально женственный и элегантный. Однако некоторым деталями актриса не изменяет и по сей день – лаконичности образов и черному цвету.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook, GettyImages, Eastnews, Dpa
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!