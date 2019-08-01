От гранжа с примесью готики до элегантности: как менялся стиль одной из самых ярких звезд 90-х Вайноны Райдер

Райдер мастерски балансирует между стилями, сочетая строгие пиджаки и длинные платья в пол с грубыми байкерскими ботинками. Модные тренды конца 80-х и 90-х, которые сама же смело применяла на практике, актриса умело возродила во время последних выходов в свет.

За несколько десятилетий стиль Вайноны Райдер превратился из бунтарского и порой «мальчишеского» в максимально женственный и элегантный. Однако некоторым деталями актриса не изменяет и по сей день – лаконичности образов и черному цвету.