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От гранжа с примесью готики до элегантности: как менялся стиль одной из самых ярких звезд 90-х Вайноны Райдер

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1998 г.

Фото: Dpa
Вайнона Райдер – успешная актриса и продюсер, звезда фильмов «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Прерванная жизнь» и десятков знаменитых кинолент. В 90-х она была в числе первых, кто поддержал модную революцию, став иконой стиля для многих. Как это было? Отмотаем время на пару десятилетий назад!

Вайнона Райдер по праву получила статус одной из главных девушек девяностых. Тенденции этой эпохи буквально пронизывают современную моду, и мы нередко обращаемся к архивным фотографиям за вдохновением. В них четко прослеживается становление стиля Райдер: от бунтарства до элегантности. Образ «плохой девчонки» гармонично сочетался с невинным взглядом, а хрупкая фигура – с массивными кожаными куртками и футболками с реакционными надписями.

1997 г.

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Фото: GettyImages

Явное доказательство цикличности модных тенденций – трикотажные водолазки в рубчик и кожаные юбки-карандаши, уже давно ставшие базовыми мастхэвами на каждый день. А ведь во второй половине девяностых такой комплект вместе с мюлями на каблуке сопровождал Райдер на красной дорожке!

1998 г.

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Фото: Eastnews

Спустя год черные монолуки сменила гамма нежных сиреневых и васильковых оттенков. Тогда же и платья-комбинации достигли пика своей популярности, впрочем, как и сегодня. В этот период стиль Вайноны стал максимально женственным, особенно во время вечерних выходов – они не обходились без элегантных клатчей, высокого каблука и роскошных украшений.

1999 г.

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Фото: GettyImages

И снова тотальный черный, кожа и бельевой стиль. Правда, в повседневность Вайнона часто возвращала бунтарский дух. Изобретение девяностых, которое мы с радостью приняли, – мода на унисекс. Именно Райдер научила нас носить мешковатые спортивные брюки с вьетнамками и кедами, а объемные джинсовки и байкерские куртки дополнять элегантными сумками.

2000 − 2001 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

Миниатюрные комбинации, платья без бретелей и смелые детали – все в духе нулевых. В 2001 «плохая девочка» Райдер вернулась, причем с небывалым размахом. Актриса была задержана за кражу в бутике одежды. Годами позже она призналась, что совершила поступок в состоянии усталости и глубокой депрессии.

2009 − 2011 годы

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2009 г.

Фото: Dpa

Выходы Вайноны на красную дорожку в этот период будто достигли максимальной женственности. Пышные платья-миди и в пол, многочисленные оборки, кружева и головокружительные шпильки стали верными компаньонами актрисы на важных мероприятиях.

2012 − 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Dpa

Излюбленный total black («тотальный черный») буквально стал визитной карточкой актрисы. Миди- и макси-платья чередуются с эффектными брючными костюмами, образы дополняются трендовыми аксессуарами и обувью. В этот период актриса отошла от привычной короткой стрижки в пользу длинных волос.

2017 − 2019 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Райдер мастерски балансирует между стилями, сочетая строгие пиджаки и длинные платья в пол с грубыми байкерскими ботинками. Модные тренды конца 80-х и 90-х, которые сама же смело применяла на практике, актриса умело возродила во время последних выходов в свет.

За несколько десятилетий стиль Вайноны Райдер превратился из бунтарского и порой «мальчишеского» в максимально женственный и элегантный. Однако некоторым деталями актриса не изменяет и по сей день – лаконичности образов и черному цвету.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Globallook, GettyImages, Eastnews, Dpa

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