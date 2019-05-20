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Брюки с эффектной блузкой, платье с контрастным поясом и не только: в чем пойти на последний звонок к детям

Грядет череда выпускных праздников, и уже совсем скоро дети позовут своих родителей на последние звонки. Какой наряд стоит выбрать в этот важный день тому, кто будет вытирать слезы активнее всех, подсказывает Passion.ru.

Повседневное платье + акцентный ремень

  1. Туфли-лодочки Uterque, 9900 руб. 2. Сумка Mango, 3999 руб. 3. Браслет Isabel Marant, 6000 руб. 4. Платье Zara, 3999 руб. 5. Ремень Isabel Marant, цена по запросу.

Фото: Passion.ru

Просто и со вкусом — всегда беспроигрышный вариант и особенно важное правило в тех случаях, когда виновником торжества являетесь отнюдь не вы. Нарядные платья замысловатых фасонов и фактур лучше припрятать для более подходящих декораций, а в школьных коридорах появиться в своем повседневном платье, дополненном интересными аксессуарами. Акцентный широкий ремень, сумка нестандартной формы и лодочки — точно сделают вас нарядной, но ненавязчиво.

Офисные брюки + эффектная блузкой

  1. Туфли-лодочки Deimille, 17 041 руб. 2. Блуза Zara, 3999 руб. 3. Серьги Herald Percy, 3500 руб. 4. Брюки I Am Studio, 8900 руб.

Фото: Passion.ru

Строгие брюки, которые вы носите на работу на повседневной основе, подойдут для подобных мероприятий как нельзя лучше, если обладают идеальной посадкой. Дополните их вещами, которым места в рабочем дресс-коде нет (скажем, яркой блузой из органзы и заметными серьгами) и вуаля — вы выдержали искомую строгость, но выглядите по-праздничному.

  1. Топ Roksanda, цена по запросу. 2. Сумка Michael Michael Kors, 14 798 руб. 3. Брюки I Am Studio, 8900 руб. 4. Туфли Mango, 3999 руб.

Фото: Passion.ru

Этот вариант можно исполнить и в более летнем варианте: в пастельных нежных тонах и с блузой без рукавов.

Комбинезон

  1. Туфли Stradivarius, 2799 руб. 2. Серьги Maya Kotelnitskaya, 5000 руб. 3. Сумка Michael Michael Kors, 15 398 руб.4. Комбинезон H&M, 4999 руб.

Фото: Passion.ru

Невероятно универсальный и элегантный, черный комбинезон будет смотреться уместно (роскошно и сдержанно одновременно) в стенах школьного актового зала и за его пределами, когда торжество переместится в более непринужденную обстановку. Приобретите к нему в комплект лодочки цвета фуксии или любого другого яркого цвета, чтобы подчеркнуть праздничность образа, и не забудьте про украшения.

Романтичная юбка + объемный жакет

  1. Туфли About Arianne, 19 955 руб. 2. Жакет Topshop, 5397 руб. 3. Сумка Nanushka, 24 587 руб. 4. Юбка «Снежная королева», 1990 руб.

Фото: Passion.ru

Поэкспериментировать можно и с наиболее актуальными сочетаниями. Например, поиграть на контрастах и надеть романтичную летящую юбку в горох со строгим жакетом «с мужского плеча» — это опять же, это позволит выдержать баланс между строгим и нарядным. Дополнить образ можно яркой сумкой актуальной модели и серьгами-подвесками.

Текст: Алена Важенина

Фото: архивы пресс-служб, vogue.com

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