Брюки с эффектной блузкой, платье с контрастным поясом и не только: в чем пойти на последний звонок к детям

Повседневное платье + акцентный ремень
Фото: Passion.ru
Просто и со вкусом — всегда беспроигрышный вариант и особенно важное правило в тех случаях, когда виновником торжества являетесь отнюдь не вы. Нарядные платья замысловатых фасонов и фактур лучше припрятать для более подходящих декораций, а в школьных коридорах появиться в своем повседневном платье, дополненном интересными аксессуарами. Акцентный широкий ремень, сумка нестандартной формы и лодочки — точно сделают вас нарядной, но ненавязчиво.
Офисные брюки + эффектная блузкой
Фото: Passion.ru
Строгие брюки, которые вы носите на работу на повседневной основе, подойдут для подобных мероприятий как нельзя лучше, если обладают идеальной посадкой. Дополните их вещами, которым места в рабочем дресс-коде нет (скажем, яркой блузой из органзы и заметными серьгами) и вуаля — вы выдержали искомую строгость, но выглядите по-праздничному.
Фото: Passion.ru
Этот вариант можно исполнить и в более летнем варианте: в пастельных нежных тонах и с блузой без рукавов.
Комбинезон
Фото: Passion.ru
Невероятно универсальный и элегантный, черный комбинезон будет смотреться уместно (роскошно и сдержанно одновременно) в стенах школьного актового зала и за его пределами, когда торжество переместится в более непринужденную обстановку. Приобретите к нему в комплект лодочки цвета фуксии или любого другого яркого цвета, чтобы подчеркнуть праздничность образа, и не забудьте про украшения.
Романтичная юбка + объемный жакет
Фото: Passion.ru
Поэкспериментировать можно и с наиболее актуальными сочетаниями. Например, поиграть на контрастах и надеть романтичную летящую юбку в горох со строгим жакетом «с мужского плеча» — это опять же, это позволит выдержать баланс между строгим и нарядным. Дополнить образ можно яркой сумкой актуальной модели и серьгами-подвесками.
Текст: Алена Важенина
Фото: архивы пресс-служб, vogue.com
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