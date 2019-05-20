Брюки с эффектной блузкой, платье с контрастным поясом и не только: в чем пойти на последний звонок к детям

Просто и со вкусом — всегда беспроигрышный вариант и особенно важное правило в тех случаях, когда виновником торжества являетесь отнюдь не вы. Нарядные платья замысловатых фасонов и фактур лучше припрятать для более подходящих декораций, а в школьных коридорах появиться в своем повседневном платье, дополненном интересными аксессуарами. Акцентный широкий ремень, сумка нестандартной формы и лодочки — точно сделают вас нарядной, но ненавязчиво.

Офисные брюки + эффектная блузкой