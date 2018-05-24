Уроки хороших манер для родителей и детей

Говорят, что дети берут пример с родителей. К сожалению, это не всегда так: у элегантной, изящной, не говорящей ни одного грубого слова мамы может быть сын хам. Как же вести себя с детьми, чтобы они перенимали только хорошее? Об этом рассказывает наш постоянный эксперт.