Уроки хороших манер для родителей и детей

Сегодня в 00:00Уроки хороших манер для родителей и детейКомментарииГоворят, что дети берут пример с родителей. К сожалению, это не всегда так: у элегантной, изящной, не говорящей ни одного грубого слова мамы может быть сын хам. Как же вести себя с детьми, чтобы они перенимали только хорошее? Об этом рассказывает наш постоянный эксперт.Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикетаФото: shutterstock/vostock, eastnwes, instagram Марии Буше @mariiboucherЕще больше правил этикета смотрите здесь.Тегивзрослые детивоспитание девочкихорошие манерыэтикетстильЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...