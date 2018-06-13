Уроки изящных манер: как вести себя на прием за столом

Сегодня в 00:00Уроки изящных манер: как вести себя на прием за столомКомментарииВас пригласили на прием высокого уровня. В отличии от театра он начинается от грамотного протения риглашение. Далее важно, как себя правильно подать, как вы себя поведете за столом как и чем будете есть и общаться. Не допустить ни одной ошибки поожет вам наш постоянный эксперт, педагог по хорошим манерам.директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикетаФото: Марии Буше (Marii Boucher),Инстаграм Марии Буше: @mariiboucherЕще больше правил этикета читайте здесь.Фото: shutterstock.com, istockphoto.comТекст: Юлия ШумилкоТегихорошие манерыэтикет общенияРесторанный этикетмобильный телефонпедагогуроки стиляЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...Новости партнеровО чем говорятЭто интересноГороскопЗагрузка...