Уроки изящных манер: как вести себя на прием за столом

Вас пригласили на прием высокого уровня. В отличии от театра он начинается от грамотного протения риглашение. Далее важно, как себя правильно подать, как вы себя поведете за столом как и чем будете есть и общаться. Не допустить ни одной ошибки поожет вам наш постоянный эксперт, педагог по хорошим манерам.