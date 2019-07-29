«Мужская» рубашка, удлиненный блейзер и другие вещи, которые вам стоит включить в базовый гардероб

Пожалуй, самая стильная часть мужского гардероба, которая прочно закрепила свои позиции в женском. Белая рубашка из плотного хлопка открывает множество комбинаций как в деловом формате, так и casual. Смело сочетайте ее с классическими брюками и рваными джинсами, с плиссированными юбками и экстремальным мини.

Помните: рубашка должна сидеть свободно, будто бы вы действительно позаимствовали ее у бойфренда.

Хлопковые футболки