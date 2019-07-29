«Мужская» рубашка, удлиненный блейзер и другие вещи, которые вам стоит включить в базовый гардероб

В это число входят лаконичные вещи на каждый день, которые с легкостью рифмуются между собой. Несколько простых монохромных деталей дают отличный результат в виде десятков новых образов. Для необходимо не только посвятить время шопингу, но и внимательно разобрать свой гардероб. Определите, каких базовых вещей в нем не хватает, и обязательно составьте список – это спасет от импульсивных покупок.
Удлиненный блейзер
Блейзер – незаменимая деталь, независимо от того, какой стиль в одежде вы предпочитаете. Классическая модель, которая всегда в тренде, имеет длину до середины бедра и прямой или слегка приталенный фасон. Выбирайте между базовыми расцветками (черный, серый, синий, бежевый) и принтами (английская клетка, полоска). Выгодный ход – инвестировать в безупречный брючный костюм, части которого можно носить как вместе, так и по отдельности.
Классическая рубашка
Пожалуй, самая стильная часть мужского гардероба, которая прочно закрепила свои позиции в женском. Белая рубашка из плотного хлопка открывает множество комбинаций как в деловом формате, так и casual. Смело сочетайте ее с классическими брюками и рваными джинсами, с плиссированными юбками и экстремальным мини.
Помните: рубашка должна сидеть свободно, будто бы вы действительно позаимствовали ее у бойфренда.
Хлопковые футболки
Простые хлопковые футболки свободного силуэта – вещи вне трендов и сезонности. В вашем базовом гардеробе должно быть, как минимум, две – белая и черная. Классика casual, которая впишется в любой образ с денимом, успешно сыграет в паре с брючным костюмом и даже самой романтичной юбкой-миди.
Свитшот или пуловер
Пуловеры из тонкой шерсти и свитшоты из трикотажа – отличная база для летней прохлады и межсезонья. Помимо того, что каждая вещь вполне самодостаточна, их можно носить в паре с классической белой рубашкой. Выбор адаптируйте под свой стиль: свитшот гармонично сыграет с джинсами, пуловер – с любыми строгими брюками и юбкой-карандашом.
Джинсы
Правильные джинсы – 50% успеха в составлении функционального гардероба. В их выборе все индивидуально, но одно можно сказать точно – сидеть они должны безупречно. Модели, не покидающие топы модных трендов, – скинни средней и высокой посадки, классические прямые, свободные бойфренды.
Лайфхак: если нет времени на примерку, джинсы можно купить и без нее. Правда, в случае, если вы точно знаете, какой фасон вам подходит. Для этого приложите сжатую в кулак руку к поясу изделия. Расстояние от ладони до локтя будет равно талии на джинсах.
Строгие брюки
Грамотно подобранные брюки способны изменить фигуру до неузнаваемости, сделав ноги визуально длиннее даже без каблуков. Для базового набора подойдут лаконичные прямые модели, укороченные «бананы» и классический клеш от бедра. Каждый из этих вариантов легко совмещать не только с рубашками и строгими блузами, но и с футболками, заправляя их за пояс и дополняя контрастным ремнем.
Юбка-карандаш
Идеальную юбку-карандаш вы легко узнаете: высокая талия, прилегающий силуэт, длина-миди или чуть выше колен. Комбинируем с любым верхом: в офис – с блузкой, на вечеринку – с бельевым топом. Главное правило – выбирать юбки из костюмных или плотных стрейчевых тканей, подчеркивающих формы. Важная деталь в аутфите с юбкой по фигуре – правильное нижнее белье. Помните: оно должно быть бесшовным и незаметным.
Платье-футболка
Свободное платье-футболка не стесняет движений и создает максимально расслабленный образ. При этом, если вы добавите жакет и пару эффектной обуви, аутфит не выйдет за рамки делового стиля. Отличная альтернатива тесным платьям-футлярам, в которых порой бывает непросто в будничном ритме жизни.
Сдержанная цветовая гамма, лаконичные фасоны, практичность и качество стали главными пунктами, на которые мы обращаем внимание. Подходя к покупкам осознанно, вы экономите не только место в шкафу, но и время, которое больше не нужно тратить на поиски подходящего верха к новой юбке.
А поддерживаете ли вы тренд на осознанное потребление?
Текст: Полина Гераскина
_Фото: Архивы пресс-служб
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