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Некоторые тренды, например, oversize и деним цвета индиго, с нами уже несколько сезонов. Некоторые — вещи в лавандовых оттенках и асимметричные воротники — только набирают обороты, но есть и те, о которых все же стоит забыть. Passion.ru выбрал пять самых явных антитрендов этой весны.

Чокеры

Мы носили чокеры, кажется, последние три года. Но вот и пришел конец этому тренду из 90-х. Тонкие ленточки вокруг шеи всем уже давно приелись. Их место в нашей модной системе ценностей занимают массивные колье, цепочки с миниатюрными подвесками и крупные серьги. Ведь если вы надеваете statement сережки, то никакие колье вам больше не нужны.

Причины, по которым чокеры покидают модные чарты, довольно прозаичны: во-первых, они не очень бережно обращались с длиной нашей шеи, зрительно укорачивая ее, во-вторых, чокеры-ошейники просто перестали сочетаться с той одеждой, которую предлагают нам дизайнеры в новом сезоне. Как вот вы себе представляете чокер в компании воротника-стойки или жабо?

Топы с открытыми плечами

Еще один антитренд весны — топы с открытыми плечами, которые, кстати, идеально смотрелись в комбинации с чокерами. Теперь вместо них мы носим скромные вещи с американской проймой или же экстравагантные с асимметричным переплетением бретелей в районе ключиц. Открываем декольте с помощью V-образных вырезов, а остроту плеч подчеркиваем пиджаками ретро-кроя.

Скинни

Обтягивающие джинсы и брюки уже давно не на пике популярности. Их сместили джогеры, чиносы, трубы и клеши. Этой весной стилисты и дизайнеры и вовсе стали категорически против силуэта суперслим! И нам это нравится: скинни слишком сильно подчеркивают несовершенства фигуры, а также идут далеко не всем. Поищите свой фасон брюк этой весной, возможно, даже откроете в себе новые стильные черты.

Худи с принтом

Всевозможные вещи, которые скорее бы надела 16-летняя девчушка, наконец-то канули в лету. Огромные худи с принтами и надписями — это вовсе не элемент стиля для самодостаточной взрослой женщины. И да, они не будут уместы даже на природе! Лучше подберите для активного отдыха однотонную модель по фигуре, а о скейтерских толстовках забудьте навсегда или подарите дочери.

Вышивка

Скажем честно, попадание вещей с вышивкой в антитренды удивило даже нас. Однако с модой не поспоришь, и все рубашки, футболки и куртки, украшенные вышитыми цветами, придется положить на верхнюю полку шкафа. Возможно, временно.

Впрочем, без альтернативы нас не оставили: нашивки и те же цветочные принты по-прежнему в тренде. Так что вы обязательно найдете, чем заменить устаревшую вещь.

Текст: Диана Гербер

Фото: Shutterstock/vostock, EastNews

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