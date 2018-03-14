Чокеры

Мы носили чокеры, кажется, последние три года. Но вот и пришел конец этому тренду из 90-х. Тонкие ленточки вокруг шеи всем уже давно приелись. Их место в нашей модной системе ценностей занимают массивные колье, цепочки с миниатюрными подвесками и крупные серьги. Ведь если вы надеваете statement сережки, то никакие колье вам больше не нужны.

Причины, по которым чокеры покидают модные чарты, довольно прозаичны: во-первых, они не очень бережно обращались с длиной нашей шеи, зрительно укорачивая ее, во-вторых, чокеры-ошейники просто перестали сочетаться с той одеждой, которую предлагают нам дизайнеры в новом сезоне. Как вот вы себе представляете чокер в компании воротника-стойки или жабо?